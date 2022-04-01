РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:56, 31 Март 2022 | GMT +6

    Семь представителей гражданского общества стали членами рабочей группы по формированию Общественного совета МИОР

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начаты процедуры по формированию нового состава Общественного совета МИОР. Сегодня, 31 марта, состоялось заседание по отбору кандидатов Рабочей группы по формированию Общественного совета в сфере информации и общественного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Заседание открыл министр информации и общественного развития Аскар Умаров. В мероприятии приняли участие кандидаты в члены рабочей группы от гражданского общества и представители министерства.

    По предложению министра путем голосования в состав вошли все 7 представителей гражданского общества, желающих стать членами рабочей группы: Ш.А.Пулатов, М.М.Еспенова, А.Б.Бесен, М.Ермағанбетұлы, М.С.Махметова, Е.Н.Митрофанова, И.И.Сафаргалиев.

    Тем самым уменьшилось количество представителей Министерства в составе рабочей группы с 3 до 2 (Ж. Ахметов, К.Жумашев).

    В ходе заседания, рабочей группой избран руководитель и определен количественный состав избираемого общественного совета путем открытого голосования.

    Большинством голосов руководителем рабочей группы избран Пулатов Шерзод Аббозович – общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана и Научно-экспертного Совета АНК. Также определен максимальный количественный состав - 30 членов.

    Дальнейшая работа будет определятся Рабочей группой и следующее заседание рабочей группы по формированию общественного совета планируется провести в середине апреля текущего 2022 года, говорится в сообщении ведомства.


    Теги:
    Другие государственные органы СМИ Общество МИОР
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!