Семь поликлиник откроют до конца этого года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Семь поликлиник и два реабилитационных центра откроются в Карагандинской области до конца этого года. Об этом на аппаратном совещании в акимате области рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинский области Ержан Нурлыбаев, передает МИА «Казинформ».

В этом году в регионе уже открыли четыре новых поликлиники, в том числе одну детскую. В общей сложности к ним прикреплено более 70 тысяч человек.

Два новых реабилитационных центра появятся в Караганде. Один из них для взрослых, на 40 коек – на Юго-Востоке города. Второй детский, на 50 коек, в Майкудуке.

Ержан Нурлыбаев также рассказал, как в области в пилотном режиме внедряют систему обязательного социального медицинского страхования.

«На 42% улучшился доступ к реабилитационной помощи. До начала пилотного проекта по внедрению ОСМС в среднем ежемесячно на реабилитационных койках пролечивалось 690 пациентов. В октябре этот вид помощи смог получить 981 больной», - отметил Ержан Нурлыбаев.

Благодаря медицинскому страхованию большее количество людей смогло пройти дорогостоящие обследования, такие как КТ и МРТ. Эти виды медицинских услуг стали оказывать в 2.5 раза чаще за последние два месяца.

Тем не менее, внедрение пилотного проекта выявило ряд вопросов. В их числе - актуализация статусов граждан в системе медстрахования и своевременные платежи со стороны работодателей.

1 сентября этого года, когда стартовал проект, в области было около 45 тысяч человек без определенного статуса. Сейчас их 16 тысяч. Из них 8 680 не имеют документов. Акимы городов и районов помогают этим людям в кратчайшие сроки изготовить удостоверения личности и получить ИИН, после чего, зарегистрироваться в системе ОСМС.

«Эти вопросы должны быть решены до первого декабря. Прошу провести беседы с работодателями-неплательщиками. Это 2500 различных учреждений. Если платежи будут нерегулярными, то это скажется на сотрудниках частных клиник, работающих по программе государственно-частного партнерства. Они окажут услуги населению, а фонд медстрахования не сможет с ними рассчитаться», - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он также поручил до конца года решить проблему с актуализацией статусов граждан в системе ОСМС и продолжить информационно-разъяснительную работу.

Напомним, программа обязательного социального медицинского страхования стартовала в пилотном режиме в Карагандинской области 1 сентября этого года. В остальных регионах республики ее начнут внедрять с 1 января 2020 года.