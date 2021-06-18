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    14:14, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Семь полигонов для отходов построят в Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области будут построены семь новых полигонов твердых бытовых отходов. Об этом сообщил аким региона на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона до 2024 года, подписанного между акиматом области совместно с отраслевым министерством, семь новых полигонов твердых бытовых отходов будут построены в Акмолинской области», - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в 2020 году разработано технико-экономическое обоснование на строительство семи полигонов ТБО в шести районах области. Эти объекты будут расположены в городах Щучинск, Акколь, поселках Коргалжын и Аршалы, селах Косшы, Коянды и Зеренда. На данных полигонах будет предусмотрена линия сортировки, а также современное оборудование для термической утилизации органических, медицинских и твердых отходов.

    «Также разработан проект по строительству нового полигона твердо-бытовых отходов с мусоросортировочным пунктом в городе Кокшетау площадью 40 га. В настоящее время ведутся процедуры по его оформлению. К слову, по Дорожной карте комплексного решения экологических проблем региона до 2024 года для улучшения экологической обстановки запланирована очистка озер Щучинско-Боровской курортной зоны, строительство пяти электростанций и другие меры», - отметил Е. Маржикпаев.


    Теги:
    Экология Акмолинская область
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