Семь обнальных фирм создала жительница Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОР - Жительница Карагандинской области создала семь обнальных фирм и нанесла государству ущерб на 280 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«В период с 2018 по 2020 годы Н. Кожемякина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц семь предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020». От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, за незаконное обналичивание Н. Кожемякина получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.

В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 280 миллионов тенге.

Н. Кожемякина осуждена.







