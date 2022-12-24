Семь объектов с созданием более тысячи рабочих мест введены в 2022 году в Акмолинской области

24 Декабря 2022, 23:11

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в рамках Единой карты индустриализации в Акмолинской области введены семь объектов на 150 млрд тенге с созданием более тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, промышленность составляет почти одну треть в экономике Акмолинской области (28,6 %).

«Промышленный сектор демонстрирует динамичный рост. Всего два года назад предприятия области впервые произвели рекордный 1 трлн тенге товарной продукции, и уже по итогам текущего года мы приближаемся к показателю в 1,5 трлн тенге. Реальный рост производства за 11 месяцев текущего года составил 10,6 %, это первое место по республике!» - поделился Е. Рамазанов.

Основной вклад в промышленность области обеспечивает обрабатывающая отрасль, доля которой в структуре составляет 80 %. Так, в отчетном периоде возросло производство кирпича в 1,6 раза, средств защиты растений в 1,5 раза, муки на 44 %, специализированных автомобилей на 43 %, растительного масла на 27 % и золота на 13 %.

«Положительная динамика обеспечена за счет роста продукции на действующих производствах, а также открытия новых предприятий. В текущем году в рамках Единой карты индустриализации введены семь объектов на 150 млрд тенге с созданием более тысячи новых рабочих мест», - пояснил спикер.

Это горно-гидрометаллургический комплекс ТОО «Эр Джи Голд» в Бурабайском районе, кирпичный завод и завод по производству железобетонных изделий ТОО «Эс Джи Бетон» в Аршалынском районе, пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев ТОО «БАХА ЗЁНЕ» в Атбасарском районе, рыбная ферма по выращиванию, производству и переработке рыбы форелевых и осетровых пород ТОО «Посейдон» в Целиноградском районе, комплекс по производству мясных полуфабрикатов ТОО «Асыл Тағамдар» в Целиноградском районе, строительный комбинат ТОО «Комсервис Ж.Ж.» в Целиноградском районе.

До конца года, по заверениям замакима, планируется ввод еще одного объекта на 15 млрд тенге с созданием 523 рабочих мест. Это птицефабрика ТОО «Ак-ДалаАгро» в Аршалынском районе.

«Крупные инвестпроекты имеются и на перспективу. Это строительство комбикормового завода, птицефабрики и животноводческого комплекса ТОО «Юникорн Холдингс» в Кокшетау и Зерендинском районе (65 млрд тенге), ветровой электростанции «Борей Энерго» в Аршалынском районе (74 млрд тенге), фабрики по переработке технических алмазов «Казах Даймондс» в Зерендинском районе (11 млрд тенге) и ряд других проектов», - подытожил Е. Рамазанов.

Фото РСК Акмолинской области.