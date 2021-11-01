Семь новых платных участков автодорог появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казахстане введут в эксплуатацию 7 новых участков платных автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В рамках реализации «Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы-жол« на 2020 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства РК от 31.12.2019 г. №1055 Национальным Оператором АО «НК «ҚазАвтоЖол» был проведен детальный анализ по итогам которого было принято решение о вводе в эксплуатацию 7 новых участков платных автомобильных дорог: Нур-Султан – Павлодар, Шымкент – гр.Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай – Талдыкорган; Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Шымкент – Кызылорда. Данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы, сообщили в «ҚазАвтоЖол».

Также известно, что проекты Приказов о внедрении в эксплуатацию 7 новых платных участков подписаны и находятся на регистрации в Министерстве Юстиции. Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года.

Тестовая эксплуатация включает в себя комплексную проверку инфраструктуры системы взимания платы перед вводом в промышленную эксплуатацию с целью контрольной проверки работы алгоритмов, отладки программ и технологического процесса обработки данных в реальных условиях.

Следуя планам реализации программы, Обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении «открытой» системы взимания платы.

Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом «открытой» системы является соблюдение автомобилями скоростного режима в виду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении с шлагбаумной системой).

Для того, чтобы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта: QAJ mobile (мобильное приложение), Kaspi.kz, Kiwi-кошелек, Forte Bank и т.д., а также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.

Отмечается, что ставки за проезд по платным участкам I категории с 2013 года не претерпели изменений (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан - Щучинск), и останутся на прежнем уровне.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе «ҚазАвтоЖол», в настоящее время АО «КазДорНИИ» разработана методика определения тарифа для дорог II и III категорий, которые будут значительно ниже действующих тарифов. Данный нормативный документ находится на согласовании НПП «Атамекен» и профильных ассоциаций.