Семь новых месторождений газа разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планируемых объемах производства газа в Казахстане в 2021 году рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2021 год объем добычи газа ожидается на уровне 54 млрд м3, производство товарного газа составит 29,4 млрд м3, объем экспорта газа – 7,7 млрд м3, а производство сжиженного газа – 3,1 млн тонн», - сообщил Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

По словам министра, в дальнейшем реализация проектов на объектах Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, а также своевременный ввод в эксплуатацию новых перспективных месторождений позволят увеличить добычу сырого газа к 2030 году до 87,1 млрд м3.

«Наряду с увеличением добычи сырого газа также ожидается увеличение производства товарного газа», - добавил Магзум Мирзагалиев.

По данным ведомства, это будет сделано за счет разработки семи новых месторождений (Урихтау Центральный, Прорва Западная, Придорожное, Анабай, Рожковское, Ансаган, Токоревская группа), а также строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене, реализация которых будет обеспечена в рамках поручений Главы государства. Производство товарного газа к 2030 году будет увеличено до 42,2 млрд м3.



