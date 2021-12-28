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Семь новых месторождений газа разработают в Казахстане

28 Декабря 2021 14:35
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Семь новых месторождений газа разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планируемых объемах производства газа в Казахстане в 2021 году рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 2021 год объем добычи газа ожидается на уровне 54 млрд м3, производство товарного газа составит 29,4 млрд м3, объем экспорта газа – 7,7 млрд м3, а производство сжиженного газа – 3,1 млн тонн», - сообщил Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

По словам министра, в дальнейшем реализация проектов на объектах Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, а также своевременный ввод в эксплуатацию новых перспективных месторождений позволят увеличить добычу сырого газа к 2030 году до 87,1 млрд м3.

«Наряду с увеличением добычи сырого газа также ожидается увеличение производства товарного газа», - добавил Магзум Мирзагалиев.

По данным ведомства, это будет сделано за счет разработки семи новых месторождений (Урихтау Центральный, Прорва Западная, Придорожное, Анабай, Рожковское, Ансаган, Токоревская группа), а также строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене, реализация которых будет обеспечена в рамках поручений Главы государства. Производство товарного газа к 2030 году будет увеличено до 42,2 млрд м3.



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#Энергетика   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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