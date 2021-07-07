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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Семь несчастных случаев на воде произошли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На тёплом канале утонул пенсионер, а в озере Торайгыр - молодой экибастузец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только в период с третьего по седьмое июля по области зарегистрировано семь несчастных случаев на воде», – рассказал заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин.

    4 июля, в 14.00, на тёплом канале во время купания утонул 70-летний пенсионер. В этот же день на реке Белая в 17.40 утонул во время купания 38-летний житель города Аксу, добавили в полиции.
    «В Баянаульском районе, на озере Торайгыр, во время купания утонул 24-летний житель города Экибастуз. Во всех случаях имеются очевидцы», - отметили в пресс-службе ДП.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Происшествия Павлодарская область
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