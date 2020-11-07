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Семь нарушений саннорм выявили в одном из торговых домов Караганды за месяц

7 Ноября 2020 03:00
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Семь нарушений саннорм выявили в одном из торговых домов Караганды за месяц

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В течении одного месяца сотрудники полиции и управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Караганды выявили семь нарушений санитарных норм в одном и том же торговом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды совместно с представителями СЭС ежедневно ведут работу по соблюдению санитарных норм жителями города, а также руководителями предприятий и организаций. Однако в одном из торговых домов игнорируют нормы, предписанные главным санитарным врачом Карагандинской области.

«17 октября полицейские и работники СЭС выявили сразу пять фактов нарушений карантинных правил на территории торгового дома, где проводилась ярмарка. Трое продавцов реализовывали молочную и колбасную продукцию не в расфасованном виде. Причем, у одного из них отсутствовала маска. Также два продавца продавали готовую пищу без масок и перчаток. 20 октября и 28 октября во время рейда в данном торговом доме полицейские и работники СЭС вновь обнаружили нарушения карантинных норм – здесь действовал батутный центр», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

По всем фактам составлены административные материалы, которые направлены для принятия процессуального решения в СЭС.



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#Карагандинская область   #Общество   #Коронавирус  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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