Семь нарколабораторий ликвидировали в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане выявлено 420 наркопреступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году выявлено 420 наркопреступлений, в том числе 265 фактов сбыта и 76 фактов хранения. Из незаконного оборота изъято 755 кг наркотических средств, в том числе 270 кг марихуаны, 93 кг гашиша, 105 кг синтетических наркотиков. Ведется работа по противодействию организованным формам наркобизнеса. Пресечена деятельность одной ОПГ, возбуждено уголовное дело по статье 262 части 1 УК «Организация и участие в ОПГ», в рамках которых к уголовной ответственности привлечены 8 участников, у которых изъято свыше 85 кг наркотических средств», - сказал в ходе еженедельного брифинга представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД Данияр Оралов.

По его словам, на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению незаконного оборота синтетических наркотиков.

«С начала года в Казахстане ликвидировано 7 нарколабораторий, при этом изъято свыше 90 кг готовых к употреблению наркотических средств и свыше 1,5 тонны прекурсоров. В целях борьбы с трансграничными наркогруппировками продолжается тесное сотрудничество с компетентными органами приграничных государств. С зарубежными коллегами продолжается активное сотрудничество по выявлению каналов поставок прекурсоров и иных ингредиентов используемых при наркопроизводствах», - проинформировал Д. Оралов.