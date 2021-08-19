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Семь млрд тенге потратили на благоустройство Петропавловска за пять лет

19 Августа 2021 00:31
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Семь млрд тенге потратили на благоустройство Петропавловска за пять лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что за пять лет на благоустройство Петропавловска выделили около семи миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в социальной сети глава региона написал, что за пять лет бюджет областного центра увеличился с 37 до 67 миллиардов тенге, или в 1,8 раза. Почти семь миллиардов тенге потратили на ремонт дворовых площадок, установку детских и спортивных площадок, обустройство скверов, бесплатных парковок и тротуаров.

«Близится к завершению большая ремонтная кампания в Петропавловске, которая началась весной. Развитие экономики региона позволяет нам выделять из областного бюджета большие средства для городской казны. За четыре года в городе отремонтировано 386 дворовых площадок. В этом году планировали 60, по факту сделали ремонт в 78 дворовых территориях. К 261 новым детским площадкам в этом году добавятся еще 60 игровых зон», - проинформировал К.Аксакалов.

Аким области сообщил о возобновлении программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За счет нее в Петропавловске капитально отремонтируют 14 многоэтажек, в восьми – установят новые лифты.

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#Северо-Казахстанская область   #ЖКХ  
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Автор:

Олеся Жуковень

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