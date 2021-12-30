Семь млн тестов на коранавирус за неделю сделали во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне рекордной волны заражений коронавирусом правительства европейских стран принимают дополнительные меры. Во Франции, где накануне было выявлено более 200 тысяч новых случаев, вводится обязательный масочный режим на улицах ряда городов, а самостоятельные тесты на инфекцию отныне доступны не только в аптеках, но и супермаркетах и магазинах. На прошлой неделе в стране было сделано почти семь миллионов тестов в лабораториях — рекорд с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Самостоятельный тест занимает меньше времени, чем ожидание в очереди на ПЦР-тест, не знаю, насколько надежен такой способ, но, может быть, он будет полезным, чтобы знать о своей ситуации», - говорит житель Франции. В период рождественских праздников во Франции было продано около шести миллионов таких тестов, что привело к дефициту в аптеках.

Омикрон-штамм в Великобритании стал доминирующим в середине декабря. В Англии уже больше 90% случаев заражения приходятся на это вариант. Местные жители столкнулись с нехваткой самостоятельных тестов.

«Мы хотели купить несколько тестов, но в аптеках по дороге я ничего не нашла, во всех аптеках висит объявление о том, что тесты закончились», - говорит жительница Великобритании.

Италия также переживает рекордную волну заражений в праздничный период, в результате чего в стране возникли трудности со своевременным тестированием на коронавирус.

«Люди часами стоят в очередях, чтобы сделать анализ, некоторым пришлось ждать восемь часов. И если в Риме ситуация еще находится под контролем, – очереди длинные, но в итоге можно сдать анализ – то в Милане некоторых центрах, где делают такие тесты, наблюдается максимальная загруженность, многие люди получили отказ. В некоторых случая пришлось задействовать военных, чтобы организовать процесс», - сообщила корреспондент Euronews Джорджия Орланди из Рима.