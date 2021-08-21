Семь млн тенге взыскали с должников по штрафам в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция региона возбудила с 18 августа 313 материалов в отношении должников административных штрафов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими области взыскано с должников, не уплативших штрафы, более 7 миллионов тенге. По месту жительства проверено 943 должника, не уплативших штрафы. На специальную штрафную стоянку водворено 8 автомашин должников, возбуждено 313 административных материалов в отношении должников», - рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров.



По данным пресс-службы ведомства, в регионе полиция с 18 августа проводит операцию «Борышкер». Сам Н. Танатаров добавил, что мероприятие проводилось для выявления и принятия мер к неплательщикам административных штрафов, обеспечения принципа неотвратимости наказания.

«Рейдовые мероприятия проводятся не только на дорогах, но и по месту жительства злостных неплательщиков», - сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области.

