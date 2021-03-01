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    17:38, 01 Март 2021 | GMT +6

    Семь млн тенге вернут казахстанцам за услуги теплоснабжения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о внеплановых проверках в отношении субъектов естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в рамках жалоб и обращений населения территориальными подразделениями КРЕМ проводятся внеплановые проверки в отношении СЕМ (субъектов естественных монополий), оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. По итогам завершенных внеплановых проверок в ряде регионов (городах Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях) выявлены нарушения в части некачественного предоставления услуг, несоответствия заключенных договоров типовым договорам предоставления регулируемых услуг и неверного начисления оплаты за предоставленные услуги», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в отношении соответствующих СЕМ вынесены предписания об устранении нарушений законодательства об естественных монополиях и наложены административные штрафы в размере 28,4 млн тенге.

    «Также соответствующие СЕМ произведут возврат средств потребителей на сумму в размере 7 млн тенге путем перерасчета суммы оплаты за услуги теплоснабжения», - заключил зампремьера.


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