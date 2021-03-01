Семь млн тенге вернут казахстанцам за услуги теплоснабжения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о внеплановых проверках в отношении субъектов естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в рамках жалоб и обращений населения территориальными подразделениями КРЕМ проводятся внеплановые проверки в отношении СЕМ (субъектов естественных монополий), оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. По итогам завершенных внеплановых проверок в ряде регионов (городах Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях) выявлены нарушения в части некачественного предоставления услуг, несоответствия заключенных договоров типовым договорам предоставления регулируемых услуг и неверного начисления оплаты за предоставленные услуги», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в отношении соответствующих СЕМ вынесены предписания об устранении нарушений законодательства об естественных монополиях и наложены административные штрафы в размере 28,4 млн тенге.

«Также соответствующие СЕМ произведут возврат средств потребителей на сумму в размере 7 млн тенге путем перерасчета суммы оплаты за услуги теплоснабжения», - заключил зампремьера.