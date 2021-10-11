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    14:28, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Семь млн тенге перевела мошенникам костанайская учительница

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайском районе Костанайской области учительница стала жертвой интернет-мошенников и перевела им 7 миллионов тенге. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Полицейские Костанайской области начали проводить профилактику интернет-ошенничеств в школах и колледжах области, через родительские чаты, созданные в мессенджере WhatsApp. Благодаря такой работе информацией охвачено уже более 23 тысяч родителей.

    «В чатах распространяются видеоролики о способах совершения таких преступлений, меры профилактики и конкретные примеры, - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Сабит Ибраемов. - Один из них случился в Костанайском районе. Жертвой мошенников стала учительница, которая перевела неизвестным лицам более семи миллионов тенге».

    Причем, как подчёркнули в ведомстве, количество таких фактов растет. С начала года в области зарегистрировано 1070 фактов таких преступлений. Несмотря на то, что с начала года в социальных сетях было опубликовано более 300 информаций по схемам, методам используемых мошенниками, жители области продолжают попадаться в различные мошеннические схемы.

    Теги:
    Мошенничество Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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