Семь млн саженцев деревьев высадят в Атырауской области
«Вопросы загрязнения воздуха, дефицита зеленых насаждений часто поднимаются населением. Касательно озеленения, составлен перечень участков общей площадью свыше 5 тысяч гектаров на территориях города и районов. К работам по посадке саженцев намереваемся привлекать «NСОС», «Тенгизшевройл», «Эмбамунайгаз», «АНПЗ» и другие нефтяные компании. Всего планируется высадить в 2021-2025 годах 7 млн саженцев деревьев»,- сообщил аким Атырауской области М.Досмухамбетов.
По его словам, в этом году начнутся работы по рекультивации полей испарений сточных вод «Тухлая балка». Разработана также проектно-сметная документация по полям испарении сточных вод «Квадрат».
Аким области проинформировал, что выбросы предприятиями загрязняющих веществ в атмосферу в 2020 году снизились на 15 тысяч тонн (на 9%) по сравнению с 2019 годом.