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    15:39, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Семь млн саженцев деревьев высадят в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области будет посажено 7 млн саженцев деревьев. Они будут высажены на землях лесного фонда области в​ 2021-2025 годах. Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы загрязнения воздуха, дефицита зеленых насаждений часто поднимаются населением. Касательно озеленения, составлен перечень участков общей площадью свыше 5 тысяч гектаров на территориях города и районов. К работам по посадке саженцев намереваемся привлекать «NСОС», «Тенгизшевройл», «Эмбамунайгаз», «АНПЗ» и другие нефтяные компании. Всего планируется высадить в 2021-2025 годах 7 млн саженцев деревьев»,- сообщил аким Атырауской области М.Досмухамбетов.​ ​ ​

    По его словам, в этом году начнутся работы по рекультивации полей испарений сточных вод «Тухлая балка».​ ​ ​Разработана также проектно-сметная документация по полям испарении сточных вод «Квадрат».
    Аким области проинформировал, что выбросы предприятиями загрязняющих веществ в атмосферу в 2020 году снизились на 15 тысяч тонн (на 9%) по сравнению с 2019 годом.​ ​ ​


    Теги:
    Атырауская область Экология
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