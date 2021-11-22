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    12:11, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Семь миллионов тенге выманила аферистка за несуществующую квартиру у жительницы Жезказгана

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Почти 7 млн тенге выманила аферистка за несуществующую квартиру у жительницы Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В УП города Жезказгана поступило заявление 33-летней жительницы города. Она сообщила, что планировала приобрести квартиру. Женщина вышла на некую даму, предлагавшую жилплощадь по привлекательной цене. Условия устроили заявительницу и она через один из банков перечислила продавцу 6 млн 896 тысяч тенге. Впоследствии оказалось, что потерпевшая приобрела несуществующую квартиру.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 36-летнюю женщину. Подозреваемая дала признательные показания. В полиции по факту возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Ведется расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область
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