Семь миллионов доз наркотиков изъяли у жителя Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - Семь млн доз наркотиков изъяли полицейские у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках Республиканского ОПМ «Карасора-2021» при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в предпесковой зоне Шуского района в 2 км от крестьянского хозяйства во время заготовки наркотических средств задержан 47-летний местный житель.

В ходе обыска у мужчины изъято 600 килограммов марихуаны, вес изъятого составляет около семь миллионов доз. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков – около 60 миллионов тенге.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания Шуского района.

