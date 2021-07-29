Семь миллионов доз наркотиков изъяли у жителя Шу
ШУ. КАЗИНФОРМ - Семь млн доз наркотиков изъяли полицейские у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках Республиканского ОПМ «Карасора-2021» при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в предпесковой зоне Шуского района в 2 км от крестьянского хозяйства во время заготовки наркотических средств задержан 47-летний местный житель.
В ходе обыска у мужчины изъято 600 килограммов марихуаны, вес изъятого составляет около семь миллионов доз. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков – около 60 миллионов тенге.
«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.
Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания Шуского района.
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