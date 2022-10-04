Семь месторождений поставили на госбаланс в Казахстане в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания коллегии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК вице-министр Талгат Момышев представил отчет о результатах проделанной работы в геологической отрасли за восемь месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Он отметил, что в 2022 году работы по государственному геологическому изучению недр проводятся на 104 объектах.

«С 2020 года продолжаются поисковые работы на: золото, медь, редкие и редкоземельные металлы, в том числе на 12 участках в рамках дорожной карты развития редкоземельной отрасли. Кроме того, для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий проводятся поисковые работы на 7 участках, расположенных вблизи моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш, где основу экономики которых составляет горно-металлургический комплекс», - сообщил вице-министр.

С 2021 года разрабатывается «Атлас твердых полезных ископаемых», который будет содержать обширную информацию о геологическом строении страны с рекомендациями по поиску и разведке месторождений твердых полезных ископаемых. Как сообщил Талгат Момышев, завершение работ запланировано на IV квартал 2023 года.

«В соответствии с поручением Правительства, завершена работа по оконтуриванию резервных месторождений, в результате которого были открыты 661 тыс. кв. км территорий, доступных для недропользования. На сегодняшний день общая площадь объектов, включенных в Программу управления государственным фондом недр составляет 1570 тыс. кв. км», - сообщил вице-министр.

В результате проведенных геологоразведочных работ недропользователями, по данным вице-министра, за отчетный период прирост запасов составил: золото – 45,7 тонн; медь – 25 тыс.тонн; свинец – 51,2 тыс. тонн; цинк – 215,8 тыс. тонн; нефть - 14,9 млн тонн, газ - 6,8 млрд кубометров.

«В 2022 году впервые поставлены на Государственный баланс семь месторождений. В рамках создания единой платформы недропользования «Kaznedra» Национального банка данных минеральных ресурсов, Министерство экологии ведет совместную работу с Министерством цифровизации. На сегодняшний день, АО «Национальная геологическая служба» совместно с АО «Қазақстан Ғарыш сапары» реализуют пилотный проект «Kaznedra», - отметил Талгат Момышев.

Кроме того, в реализацию поручения Главы государства, пункт 8 Общенационального плана, продолжается работа по созданию Национальной геологической службы на базе подведомственных организации ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ» и АО «НГК «Казгеология».

В заключении, Талгат Момышев добавил, что 15 июня 2022 года произведена государственная регистрация АО «Национальная геологическая служба».









Фото: gov.kz















