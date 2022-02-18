Семь медработников и 46 машин скорой помощи пострадали во время январских событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Байсеркин сообщил о нападениях на медобъекты и медработников во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом за этот период были нападения на 20 объектов здравоохранения. Из них 5 - стационары, один объект ПМСП, 14 аптек, которые находились в Алматы. У нас пострадали за этот период 7 медработников, из них 5 в Алматы и по одному в Шымкенте и Алматинской помощи», - сказал Бауыржан Байсеркин на брифинге в СЦК.
По его словам, было повреждено 46 машин скорой помощи.
«Наибольшее их количество приходится на город Алматы - 32 авто и 4 авто не подлежат ремонту. В период ЧП для обеспечения достаточного объема крови из столицы в республиканский центр крови города Алматы было доставлено порядка 360 доз крови для создания резерва на случай дальнейшего осложнения ситуации. Также совместно с МВД были приняты экстренные меры по круглосуточной охране лекарств на крупных складах СК Фармация в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе. Там хранятся почти все медикаменты, входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Там же хранятся наркотические и психотропные вещества», - отметил спикер.
«Были организованы горячие линии, на которые поступило более 4 тысяч звонков, работали психологи, чтобы минимизировать те негативные явления, которые происходили в тот период. Несмотря на сложный период медорганизации работали в штатном режиме. Отказов в медпомощи вне зависимости от обращения она была оказана в полном объеме», - заключил Б. Байсеркин.
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