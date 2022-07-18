18 Июля 2022 19:31
Семь медалей завоевали казахстанские вольники на турнире в Тунисе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе завершила свое выступление на рейтинговом турнире в Тунисе. В активе наших спортсменов семь медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Золотые медали на счету Азамата Даулетбекова (до 86 килограммов) и Абдыманапа Байгенжеева (до 92 килограммов).
Вторыми стали Талгат Сырбаз (до 70 килограммов), Болат Сакаев (до 79 килограммов) и Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов).
Адлан Аскаров (до 65 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов) завершили турнир на третьем месте.
В командном зачете Казахстан стал третьим.
Фото: olympic.kz
Читайте также
Популярное