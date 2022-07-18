18 Июля 2022 19:31

Семь медалей завоевали казахстанские вольники на турнире в Тунисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе завершила свое выступление на рейтинговом турнире в Тунисе. В активе наших спортсменов семь медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Золотые медали на счету Азамата Даулетбекова (до 86 килограммов) и Абдыманапа Байгенжеева (до 92 килограммов).

Вторыми стали Талгат Сырбаз (до 70 килограммов), Болат Сакаев (до 79 килограммов) и Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов).

Адлан Аскаров (до 65 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов) завершили турнир на третьем месте.

В командном зачете Казахстан стал третьим.









Фото: olympic.kz