28 Августа 2022 13:00
Семь медалей завоевали казахстанские таеквондисты на юниорском чемпионате Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вьетнамском Хошимине завершился чемпионат Азии по таеквондо среди юниоров. В активе команды Казахстана семь наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В заключительный день наши таеквондисты отличились двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Вторыми стали Бекарыс Бекенов (+78 кг) и Мария Севостьянова (55 кг). Назым Махмутова (63 кг) стала бронзовым призером.
Таким образом, у подопечных Нурболата Жанбирова семь медалей первенства: два «серебра» и пять «бронз». Ранее Айдана Сундетбай (46 кг), Тамирлан Тлеулес (51 кг), Батырхан Тлеугали (68 кг) и Нурасыл Куандык (78 кг) стали третьими
Фото: olympic.kz
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