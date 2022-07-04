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Семь медалей завоевали казахстанские парадзюдоисты на турнире в Бразилии
4 Июля 2022 20:27

Семь медалей завоевали казахстанские парадзюдоисты на турнире в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 по 3 июля в городе Сан-Пауло (Бразилия) прошла мировая серия Гран-при IBSA по парадзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов из 13 стран. Это один из больших турниров перед чемпионатом мира, который пройдет в этом году в Баку (Азербайджан).

В соревнованиях Казахстан представили 10 спортсменов, из них 7 спортсменов заняли призовые места:
1 место — Акмарал Науатбек (-48 кг J2);
1 место — Даяна Федосова (-57 кг J2);
2 место — Бауыржан Арстанбеков (-90 кг J1);
3 место — Азамат Нокушев (-73 кг J2);
3 место — Ергали Шамей (-73 кг J1);
3 место — Жанбота Аманжол (-90 кг J2);
3 место — Талгат Ажгалиев (+90 кг J2).

«По результатам соревнований, многие наши спортсмены улучшили свои позиции в мировом рейтинге. Акмарал Науатбек выиграла второе Гран-при к ряду. Даяна Федосова впервые выиграла золотую медаль. Также дебют состоялся у Талгата Ажгалиева в абсолютной весовой категории, он занял третье место», — сообщил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Дияр Сеитов.

Фото:sports.kz

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