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Семь лет лишения свободы за кражу 25 лошадей получил житель Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
14 Мая 2023, 18:00
Семь лет лишения свободы за кражу 25 лошадей получил житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Приговор за кражу табуна лошадей вынесли в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, полицейские Шуского РОП департамента полиции Жамбылской области раскрыли совершенную в 2021 году кражу 25 голов лошадей на сумму 11,5 млн тенге. Был задержан 52-летний житель Таласского района, угнавший лошадей с пастбищ, прилегающих к селу Алга Шуского района. Владельцы скота сообщили о краже в полицию только через полтора месяца. Департамент полиции Жамбылской области обратился к жителям региона с просьбой своевременно информировать правоохранительные органы о правонарушениях.

В Шуском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего подсудимого У., обвиняемого в совершении скотокрадства, то есть тайного хищения чужого скота в особо крупном размере (ст.188-1 ч.4 п.2 УК РК).

«Суд установил, что в декабре 2021 года подсудимый У. совершил тайное хищение чужого скота - 25 голов лошадей, причинив тем самым потерпевшему Р. материальный ущерб в общей сумме 12,5 млн тенге. Прокурор просил назначить подсудимому наказание 8 лет лишения свободы. Потерпевший просил суд наказать подсудимого строго по закону. Подсудимый У. вину не признал», - рассказали в пресс-службе Шуского районного суда.

Тем не менее, вина подсудимого была доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей и вещественными доказательствами.

Суд решил, что содеянное У. относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами положительную характеристику, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений У. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе Шуского районного суда.

Фото иллюстративное


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