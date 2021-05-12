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    09:12, 12 Май 2021 | GMT +6

    Семь лет лишения свободы получил наркоторговец из Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К семи годам лишения свободы приговорен житель города Кокшетау, который, якобы, передал сверток с лекарствами своему знакомому, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В конце 2020 года акмолинскими полицейскими за незаконный сбыт двух бумажных свертков с наркотическим средством гашиш был задержан 41-летний житель областного центра.

    «На судебном заседании подсудимый свою причастность к незаконному сбыту наркотиков отрицал. По факту задержания пояснял, что 24 ноября 2020 г. он передал своему знакомому два бумажных свертка с лекарствами, а денежные средства, которые он получил от того же знакомого, это был долг последнего перед ним. Однако полицейскими была представлена полная доказательная база преступных действий обвиняемого», - рассказали в ведомстве.

    В результате Кокшетауский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 297 УК (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Приговор вступил в законную силу.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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