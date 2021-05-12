Семь лет лишения свободы получил наркоторговец из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К семи годам лишения свободы приговорен житель города Кокшетау, который, якобы, передал сверток с лекарствами своему знакомому, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В конце 2020 года акмолинскими полицейскими за незаконный сбыт двух бумажных свертков с наркотическим средством гашиш был задержан 41-летний житель областного центра.

«На судебном заседании подсудимый свою причастность к незаконному сбыту наркотиков отрицал. По факту задержания пояснял, что 24 ноября 2020 г. он передал своему знакомому два бумажных свертка с лекарствами, а денежные средства, которые он получил от того же знакомого, это был долг последнего перед ним. Однако полицейскими была представлена полная доказательная база преступных действий обвиняемого», - рассказали в ведомстве.

В результате Кокшетауский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 297 УК (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор вступил в законную силу.