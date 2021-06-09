Семь  лет без документов: полицейские Костаная помогли жителю Таджикистана вернуться домой

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Более ста нарушений миграционного законодательства выявлено в Костанайской области за два дня оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

За два дня операции полицейскими выдворено четыре иностранца и выявлено более 130 нарушений миграционного законодательства.

«В основном, это нарушения правил пребывания иностранных граждан со стороны принимающей стороны и незаконное привлечение иностранной рабочей силы, - отмечают в полиции. — В ходе рейдовых мероприятий полицейские проводят подворные и поквартирные обходы жилых массивов, общежитий и дачных массивов, где проживают иностранные граждане. Особое внимание уделяется проверке отдаленных мест возможного пребывания иностранцев - это крестьянские хозяйства, дальние отгоны и полевые станы».

По словам начальника управления миграционной службы ДП области полковника Кайрата Дутпаева, полицейские в рамках профилактического мероприятия также оказывают содействие тем гражданам, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Жителям других государств стражи порядка помогают обрести правовой статус для выезда за пределы страны.

Так, совместно с общественным фондом «Дамыту» полицейские восстановили документ, удостоверяющий личность гражданину Таджикистана. 37-летний мужчина на протяжении семи лет проживал без документов на территории области. Нарушитель миграционного законодательства передан сотрудникам пограничной службы для сопровождения и выезда за пределы страны.





В полиции напоминают, что иностранным гражданам, ранее выдворенным по решению судов, необходимо покинуть пределы страны в установленный законом срок. В случае неисполнения приговора суда, к ним будут применены меры превентивного ограничения свободы передвижения с дальнейшим выдворением за пределы страны.







