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    12:47, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Семь курильщиков погибли в пожарах за год в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана обеспокоены пожарами по причине неосторожного обращения с огнем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в 2020 году в Восточном Казахстане произошел 71 пожар по причине неосторожного обращения с огнем при курении. С начала 2021 года зарегистрированы уже три пожара. Практически еженедельно в сводках фигурируют подобные происшествия. Спасатели постоянно ищут новые креативные формы работы с населением, чтобы граждане осознали важность соблюдения правил безопасности, ведь именно так закладывается фундамент культуры безопасности жизнедеятельности.

    «Но неосторожность при курении – пока остается одним из неоспоримых лидеров пожаров. Чаще всего виновниками и жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным. В 2020 году по этой причине погибло 7 человек», - отметили в пресс-службе.

    Спасатели рассказали, что люди в состоянии алкогольного опьянения полностью или частично теряют контроль над своими действиями и поступками. Нередко подвыпивший человек бросает непотушенные окурки, ложится в постель с зажженной сигаретой и совершенно не думает о последствиях. В большинстве случаев они наряду со своей безопасностью ставят под угрозу жизнь своих близких, а также людей, проживающих по соседству.

    «Наибольшее количество пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении происходит в вечернее и ночное время. События развиваются стремительно и всегда по одному сценарию, когда человек засыпает с тлеющей сигаретой в руке, а спустя некоторое время соседи вызывают спасателей. К сожалению, ночью пожар обнаруживают на той стадии горения, когда шансов спасти человека практически не остается», - рассказали в пресс-службе.

    В ДЧС ВКО отметили: «Не разбрасывать непогашенные окурки – это даже не требование пожарной безопасности, а обычные правила поведения нормального цивилизованного человека. К сожалению, многие не придают им большого значения. Люди курят в постели, бросают окурки на пол, выбрасывают через открытую форточку в окно и создают пожароопасные ситуации».


    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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