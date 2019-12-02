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01.12.2019 16:00
Семь крытых легкоатлетических манежей планируют построить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Министерстве культуры и спорта РК состоялась встреча министра культуры испорта РК Актоты Раимкуловой с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лордом Себастьяном Коэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
На встрече присутствовали президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов, вице-министр культуры и спорта РК Ельдос Рамазанов и олимпийские чемпионы Ольга Шишигина и Ольга Рыпакова, бронзовый призер ОИ по легкой атлетике – главный тренер Национальной сборной РК по легкой атлетике Дмитрий Карпов.
Стороны обсудили перспективы развития легкой атлетики в Казахстане. Министр в своей речи отметила динамичное развитие данного вида спорта в стране.
«У воспитанников казахстанской школы легкой атлетики имеется собственная летопись спортивных достижений. Подготовлена плеяда легкоатлетов международного уровня. Среди них победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и других международных турниров. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается свыше 25 тыс. Человек, систематически занимающихся легкой атлетикой. В спортивных школах и коллективах физической культуры трудятся около 2500 тренеров, имеется 4 легкоатлетических манежа и 1 стадион», - добавила Актоты Раимкулова.
В свою очередь, Себастьян Коэ обратил внимание на необходимость формирования нового поколения спортсменов.
«На сегодняшний день мы отходим от старой системы подготовки атлетов международного уровня. В этой связи мы в первую очередь делаем упор на «чистый» спорт и модернизацию тренерского мышления. Хочу поблагодарить Министерство культуры и спорта РК за всесторонюю поддержку в развитии легкой атлетики в стране».
На сегодняшний день в Казахстане запланировано строительство 7 крытых легкоатлетических манежей, а также прорабатывается вопрос по открытию регионального центра развития Международной Ассоциации легкоатлетических федераций в г. Нур-Султане.
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