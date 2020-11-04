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Семь крупных лабораторий по производству синтетических наркотиков ликвидировали в РК

4 Ноября 2020 12:50
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Семь крупных лабораторий по производству синтетических наркотиков ликвидировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ликвидированы 7 крупных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В зоне пристального внимания – борьба с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас усилия полиции направлены на пресечение организованных наркогрупп и ликвидацию каналов поставки наркотиков. Выявлено 1750 таких преступлений, из них 1082 факта сбыта. Изъято более 22 тонн наркотиков, в том числе 83 кг синтетических наркотиков. Удалено 3,5 тыс. граффити-надписей с электронными адресами наркосайтов. Заблокированы 840 сайтов, где рекламировали и продавали наркотики», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе онлайн-брифинга в МВД.

Также министр сообщил, что в стране ликвидированы 7 крупных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков.

Также министерством реализован ряд законодательных мер. По его словам, утверждение Перечня наркотиков постановлением Правительства позволило повысить оперативность реагирования появляющихся на рынке новых видов накркотиков.

Ранее Ерлан Тургумбаев сообщил о плане создать департамент по борьбе с организованной преступностью в структуре МВД РК.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Акбота Кузекбай

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