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Семь комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине

11 Февраля 2022 09:15
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Семь комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 11 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Финалы пройдут в лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке, конькобежном спорте, скелетоне, горных лыжах и сноуборде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстанская спортсменка Галина Вишневская-Шепоренко примет участие в биатлонном спринте у женщин на дистанции 7,5 км. Она стартует 12-й. В этом же забеге выступит уроженка Казахстана Динара Алимбекова, выступающая на Олимпиаде в Пекине за сборную Беларуси. Лучшие 30 спортсменок из 89 участвующих в этом спринте будут бороться за медали в гонке преследования 13 февраля.

Говоря о шансах казахстанской биатлонистки на стартах Олимпиады в Пекине, олимпийский чемпион Владимир Смирнов отметил, что «в биатлоне Галина Вишневская может попасть в топ-10 при хороших условиях».

В превью Международного союза биатлонистов (IBU) среди главных фаворитов биатлонного спринта у женщин на дистанции 7,5 км называют Динару Алимбекову. «Алимбекова, имеющая общую точность стрельбы 89%, в этом сезоне четырежды становилась четвертой в спринте … Она жаждет попасть на подиум», - отмечается в обзоре IBU.

В 15-километровой лыжной гонке с раздельным стартом Казахстан будут представлять два спортсмена. Шестым на старт выйдет Евгений Величко, 23-м - Виталий Пухкало.

В шорт-треке будут разыграны медали в женской гонке на дистанции 1000 м: казахстанской конькобежке Ольги Тихоновой не удалось пробиться в четвертьфинал. В шорт-треке начнутся забеги на 500 метров, из казахстанских спортсменов выступят Адиль Галиахметов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

Состоятся соревнования по сноуборду в хаф-пайпе, а конькобежцы разыграют медали на дистанции 10 000 метров, где казахстанские спортсмены не выступают.

Пройдут квалификационные соревнования в прыжках с трамплина у мужчин, в которых примут участие казахстанские «летающие лыжники» Сергей Ткаченко и Данил Васильев.



Фото: olympic.kz
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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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