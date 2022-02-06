Семь комплектов медалей разыграют во второй день Олимпиады в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Финалы пройдут в таких видах, как сноуборд (слоупстайл, женщины), конькобежный спорт (5000 м, мужчины), лыжные гонки (скиатлон, 30 км, мужчины), фристайл (могул, женщины), санный спорт (одноместные сани, мужчины) и прыжки на лыжах с трамплина (обычный трамплин, мужчины).

Главные надежды казахстанских болельщиков связаны с «бронзовым» призером Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году в женском могуле Юлией Галышевой.

3 февраля Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле в первой квалификации на Олимпиаде-2022 в Пекине, а Анастасия Городко не финишировала на дистанции.

Сегодня вечером казахстанские фристайлистки Олеся Граур, Аяулым Амренова, Юлия Галышева и Анастасия Городко будут бороться за выход в финальную часть соревнований по могулу.

Первая гонка будет для казахстанских лыжников Виталия Пухкало и Евгения Величко на национальном стадионе в Чжанцзякоу. Здесь лидерами мужского скиатлона называют норвежских и российских атлетов.

Горнолыжники начнут соревноваться в скоростном спуске в Яньцине. В этом виде дисциплины атлеты команды Казахстана не представлены.

В воскресенье казахстанские «летающие лыжники» Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются за выход в финал Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина.

Всего Казахстан на Олимпиаде-2022 в Пекине представляют 34 спортсмена. Напомним, на данный момент лучшим результатом Казахстана является пятое место в смешанной командной эстафете в шорт-треке.