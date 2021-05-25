Семь коммунальных пляжей  и 59 спасательных постов появятся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На четырех озерах Акмолинской области организованы спасательные посты. Местными исполнительными органами до начала купального сезона будут открыты семь коммунальных пляжей и 59 сезонных спасательных постов со 170 общественными спасателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, на территории Акмолинской области насчитывается 561 водоем, который используется для отдыха и рыбной ловли. На сегодня в постоянной готовности находится 61 профессиональный спасатель. На четырех озёрах - Боровском, Щучинском, Копе и Зерендинском - организованы спасательные посты, обеспечивающие безопасность на этих водоёмах.

В рамках привития культуры подрастающему поколению проведено обучение более 600 ребятишек. Мероприятия проводились в тех регионах, где имеются бассейны, с учётом действующих карантинных ограничений.

«Совместно с территориальных подразделениями департамента полиции и других госорганов было произведено более 400 рейдов в местах несанкционированного купания. По результатам составлено 39 административных материалов. Это 21 материал по ст. 440 КоАП «Распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения» и 18 - по ст. 364 «Нарушение правил общего водопользования. Местными исполнительными органами до начала купального сезона (1 июня) будут открыты семь коммунальных пляжей и 59 сезонных спасательных постов со 170 общественными спасателями», - поделился начальник УГО ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

Напомним, в регионе уже есть факт гибели человека на воде: 18-летний парень утонул на озере Коржинкуль в Акмолинской области.

Как добавили спасатели, по предварительным данным, причиной гибели парня стала недооценка собственных сил.

Сотрудники ДЧС региона обратились к жителям и гостям области с призывом соблюдать правила поведения на воде: не купаться в запрещённых местах, не отведенных для этой цели.

«Уже завтра во всех школах прозвенят последние звонки, у детей начнутся каникулы, а у родителей – отпуска. Конечно, будут выезды и кемпинги. Но статистика прошлого года печальна: тогда в купальный период в регионе утонуло 19 человек, среди которых шесть несовершеннолетних. Чаще всего гибель людей на воде происходит по вине самих утопающих, в результате легкомыслия, переоценки сил и возможностей. В результате неумелых действий возникает паника и сковывающий человека страх. Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!» - добавил А. Акильжанов.