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    13:46, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Семь кислородных станций создали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на базе областной больницы №2 заработала кислородная станция. Всего в регионе в настоящее время создано семь таких станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Централизованная кислородная станция ранее существовала только на базе областного перинатального центра. В прошлом году такие станции были сданы в эксплуатацию в областном кардиологическом центре, областной больнице, новой модульной инфекционной больнице в Атырау, в Курмангазинской и Кызылкогинской районных больницах», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Теперь добавилась станция, оборудованная на базе областной больницы №2.

    По словам директора областной больницы Ербола Имангалиева, все станции управляются автоматически и самостоятельно производят кислород.

    «Раньше в больнице были точки, осуществляющие самостоятельную транспортировку кислорода. Как вы знаете, в разгар пандемии летом этого было недостаточно. Для этого к каждому больному, которому не хватало воздуха, подносили баллон. Не всегда успевали. Теперь, даже если ситуация ухудшится, баллоны не понадобятся, мощности станции достаточно. Кислородная станция обеспечивает 360 точек распределения кислорода в больнице. В случае отключения света дополнительный генератор не используется. Станция может поддерживать свою мощность и давление до трех дней», - говорит Ербол Имангалиев.

    В этом году кислородные станции планируется запустить еще в Индерской районной больнице и модульной инфекционной больнице, которая строится в г. Кульсары.

    Ранее сообщалось о запуске четырех кислородных станций в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Регионы Казахстана
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