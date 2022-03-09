Семь казахстанок вышли в финал молодежного чемпионата Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании в рамках молодежного чемпионата Азии по боксу состоялись полуфинальные поединки. По их итогам в финал пробились семь представительниц команды Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Итоги полуфинальных боев с участием наших спортсменок.

- до 46 килограммов: Диана Елеусиз проиграла узбечке Жасмин Тохировой;

- до 48 килограммов: Гаухар Зарден проиграла Палак Замбаре из Индии;

- до 50 килограммов: Карина Токубай выиграла узбечку Хилалохон Машрабову;

- до 52 килограммов: Шахназ Таиржанова проиграла Якшике (Индия);

- до 54 килограммов: Аиша Сариева проиграла индианке Сурие Деви;

- до 57 килограммов: Анар Салимбай проиграла иорданке Айе Савиндех;

- до 60 килограммов: Улдана Таубай выиграла у Хади Хан (Пакистан);

- до 63 килограммов: Нурсулу Суйенали победила узбечку Рукшон Шакарову;

- до 66 килограммов: Аружан Жангабаева оказалась сильнее вьетнамки Тран Туйен;

- до 80 килограммов: Куралай Егинбайкызы выиграла узбечку Рукшон Парпиеву;

- свыше 80 килограммов: Аружан Зейноллаева уступила Собирахон Шахобидиновой (Узбекистан).

Без боя в финал прошли Роксалана Валиева (до 70 килограммов) и Шугыла Налибай (до 75 килограммов).