РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 09 Март 2022 | GMT +6

    Семь казахстанок вышли в финал молодежного чемпионата Азии по боксу

    None
    None
    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании в рамках молодежного чемпионата Азии по боксу состоялись полуфинальные поединки. По их итогам в финал пробились семь представительниц команды Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Итоги полуфинальных боев с участием наших спортсменок.

    - до 46 килограммов: Диана Елеусиз проиграла узбечке Жасмин Тохировой;

    - до 48 килограммов: Гаухар Зарден проиграла Палак Замбаре из Индии;

    - до 50 килограммов: Карина Токубай выиграла узбечку Хилалохон Машрабову;

    - до 52 килограммов: Шахназ Таиржанова проиграла Якшике (Индия);

    - до 54 килограммов: Аиша Сариева проиграла индианке Сурие Деви;

    - до 57 килограммов: Анар Салимбай проиграла иорданке Айе Савиндех;

    - до 60 килограммов: Улдана Таубай выиграла у Хади Хан (Пакистан);

    - до 63 килограммов: Нурсулу Суйенали победила узбечку Рукшон Шакарову;

    - до 66 килограммов: Аружан Жангабаева оказалась сильнее вьетнамки Тран Туйен;

    - до 80 килограммов: Куралай Егинбайкызы выиграла узбечку Рукшон Парпиеву;

    - свыше 80 килограммов: Аружан Зейноллаева уступила Собирахон Шахобидиновой (Узбекистан).

    Без боя в финал прошли Роксалана Валиева (до 70 килограммов) и Шугыла Налибай (до 75 килограммов).


    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!