Семь казахстанок вышли в финал молодежного чемпионата Азии по боксу
Итоги полуфинальных боев с участием наших спортсменок.
- до 46 килограммов: Диана Елеусиз проиграла узбечке Жасмин Тохировой;
- до 48 килограммов: Гаухар Зарден проиграла Палак Замбаре из Индии;
- до 50 килограммов: Карина Токубай выиграла узбечку Хилалохон Машрабову;
- до 52 килограммов: Шахназ Таиржанова проиграла Якшике (Индия);
- до 54 килограммов: Аиша Сариева проиграла индианке Сурие Деви;
- до 57 килограммов: Анар Салимбай проиграла иорданке Айе Савиндех;
- до 60 килограммов: Улдана Таубай выиграла у Хади Хан (Пакистан);
- до 63 килограммов: Нурсулу Суйенали победила узбечку Рукшон Шакарову;
- до 66 килограммов: Аружан Жангабаева оказалась сильнее вьетнамки Тран Туйен;
- до 80 килограммов: Куралай Егинбайкызы выиграла узбечку Рукшон Парпиеву;
- свыше 80 килограммов: Аружан Зейноллаева уступила Собирахон Шахобидиновой (Узбекистан).
Без боя в финал прошли Роксалана Валиева (до 70 килограммов) и Шугыла Налибай (до 75 килограммов).