13 Июня 2022 11:04

Семь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в городе Алматы – два человека, в столице – пять человек.

Всего в стране выздоровело 1 292 089 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что пять новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.