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13 Июня 2022 11:04
Семь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в городе Алматы – два человека, в столице – пять человек.
Всего в стране выздоровело 1 292 089 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что пять новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.
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