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Семь казахстанцев вышли в финал юниорского турнира на ЧА по боксу
26 Августа 2021 22:10
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Семь казахстанских боксеров вышли в финал юниорского турнира (2005-2006 г.р.) на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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За «золото» от сборной Казахстана по борются Дамир Байпаков (46 кг), Торехан Сабырхан (52 кг), Адайбек Ниязбай (54 кг), Бахтияр Анарбаев (57 кг), Ислам Советов (66 кг), Мохаммед Аттиа-Хамед (81 кг) и Ердос Шарипбек (+81 кг). Для сравнения, Узбекистан в финале представят десять боксеров. Дуэли Казахстана и Узбекистана пройдут в пяти весовых категориях:
Юноши (2005-2006 г.р.)
52 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) — Абдулло Мадаминов (Узбекистан)
54 кг. Адайбек Ниязбай (Казахстан) — Мироншох Норкосимов (Узбекистан)
57 кг. Бахтияр Анарбаев (Казахстан) — Далержон Бозоров (Узбекистан)
66 кг. Ислам Советов (Казахстан) — Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)
81 кг. Мохаммед Аттиа-Хамед (Казахстан) — Сардорбек Турсунов (Узбекистан).
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