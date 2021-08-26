Семь казахстанцев вышли в финал юниорского турнира на ЧА по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Семь казахстанских боксеров вышли в финал юниорского турнира (2005-2006 г.р.) на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За «золото» от сборной Казахстана по борются Дамир Байпаков (46 кг), Торехан Сабырхан (52 кг), Адайбек Ниязбай (54 кг), Бахтияр Анарбаев (57 кг), Ислам Советов (66 кг), Мохаммед Аттиа-Хамед (81 кг) и Ердос Шарипбек (+81 кг). Для сравнения, Узбекистан в финале представят десять боксеров. Дуэли Казахстана и Узбекистана пройдут в пяти весовых категориях:

52 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) — Абдулло Мадаминов (Узбекистан)54 кг. Адайбек Ниязбай (Казахстан) — Мироншох Норкосимов (Узбекистан)57 кг. Бахтияр Анарбаев (Казахстан) — Далержон Бозоров (Узбекистан)66 кг. Ислам Советов (Казахстан) — Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)81 кг. Мохаммед Аттиа-Хамед (Казахстан) — Сардорбек Турсунов (Узбекистан).







