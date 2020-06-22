Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
Семь казахстанцев умерли от коронавируса: итого 127 летальных случаев
22 Июня 2020 22:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь новых летальных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по теме193 атлета получат финансовую помощь от World Athletics Семь шагов для дальнейшей борьбы с коронавирусом предпримут в Павлодарской области Столичные ЦОНы изменили график работы
Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ:
город Нур-Султан - мужчины 1967, 1956, 1962 и 1975 годов рождения, женщины 1967 и 1951 годов рождения,
Костанайская область - мужчина 1949 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 127 летальных случаев.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: рекордный скачок заболеваемости в мире, вторая волна в Южной Корее
- Семь шагов для дальнейшей борьбы с коронавирусом предпримут в Павлодарской области
- 193 атлета получат финансовую помощь от World Athletics
- Столичные ЦОНы изменили график работы
- Военный госпиталь Аягоза в ВКО отмечает 50-летие
- Еще 196 казахстанцев вылечились от коронавируса: итого 11158 выздоровевших
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047