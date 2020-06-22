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Семь казахстанцев умерли от коронавируса: итого 127 летальных случаев

22 Июня 2020 22:16
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Семь казахстанцев умерли от коронавируса: итого 127 летальных случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь новых летальных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ:

город Нур-Султан - мужчины 1967, 1956, 1962 и 1975 годов рождения, женщины 1967 и 1951 годов рождения,

Костанайская область - мужчина 1949 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 127 летальных случаев.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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