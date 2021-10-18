Семь казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь человек скончались от пневмонии с коронавирусом в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

16.10.2021 г. зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 78 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77995, летальных случаев - 4962, выздоровевших - 66483.