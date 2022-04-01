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    08:51, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Семь казахстанцев с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 701 человек (1 681 КВИ+ и 1 020 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 373 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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