Семь из ста казахстанских курильщиков выкуривают более 25 сигарет в день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно опросу Бюро национальной статистики АСПиР РК, проведенному в июле текущего года среди 5,5 млн граждан, в их числе оказалось более 1,1 млн курящих табак, и ещё 190,1 тыс граждан курят кальян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Среди любителей кальяна 26,1 тыс граждан курят ежедневно, 164 тыс – время от времени.

Из всех употребляющих табак 914,4 тыс граждан курят ежедневно, 190,7 тыс — периодически, причём среди последних 61,6 тыс человек прежде курили ежедневно, еще 104,9 тыс никогда не курили ежедневно.

Среди респондентов, курящих табак, насчитывается 851 тыс мужчин и 254 тыс женщин. В разрезе местности в городах проживают 663,2 тыс опрошенных курильщиков, в селах — 441,8 тыс.

Среди участвовавших в опросе любителей кальяна отмечены 133,3 тыс мужчин и 56,8 тыс женщин, а в разрезе местности — 133,3 тыс горожан и 56,8 тыс сельчан.

В региональном разрезе больше всего респондентов, курящих табак, проживает в Алматинской области: 140,4 тыс человек. В тройку главных регионов-«курильщиков» также вошли Восточно-Казахстанская (103,6 тыс человек) и Карагандинская (92,4 тыс человек) области.

По потреблению кальяна лидирует Нур-Султан: 29,1 тыс респондентов. На второй и третьей строчке расположились Алматинская (28,4 тыс человек) и Карагандинская (21,2 тыс человек) области.

Из 5,5 млн опрошенных не курят табак в настоящее время 4,4 млн человек. Из них 159,5 тыс человек прежде курили табак ежедневно, 318,2 тыс курили периодически, 3,5 млн человек никогда не курили.

Согласно данным опроса, курящие респонденты в общей сложности потребляют 12,8 млн табачных изделий в день. Из них 10,5 млн изделий выкуривают мужчины, 2,3 млн изделий — женщины.

Среди этих изделий 12,7 млн штук составляют промышленно произведенные сигареты, 25,5 тыс — самокрутки, 28 тыс — кальяны (заряженные один раз).

Среди 915 тыс респондентов, ежедневно потребляющих промышленно произведенные сигареты, 378,7 тыс человек потребляют в день 15–24 изделия, 214,4 тыс человек — 10–14 изделий, 168,7 тыс человек — 5–9 изделий, 90,1 тыс человек — менее 5 изделий, 63,2 тыс человек — 25 и более изделий.

Стоит отметить, что 602,6 тыс граждан подвергаются воздействию табачного дыма дома, из них 571 тыс человек — некурящие; 435,7 тыс человек подвергаются воздействию табачного дыма на работе, из них 411,5 тыс граждан — некурящие; 475 тыс граждан подвергаются воздействию дыма в местах общественного питания, из них 450,3 тыс граждан — некурящие.

Из 5,5 млн респондентов 4,7 млн человек считают, что потребление табачных изделий вызывает серьезные заболевания, 378,2 тыс граждан уверены, что не вызывает. Кроме того, 4 млн человек думают, что серьезные заболевания вызывает кальян, 539,1 тыс полагают, что употребление кальяна не вызывает проблем со здоровьем. Касательно табачного дыма 4 млн граждан считают, что он вызывает серьёзные заболевания, 740,5 тыс граждан — что не вызывает.

Мнения респондентов касательно употребления табачных изделий членами семьи разделились следующим образом: 4,7 млн человек не против употребления табачных изделий членами семьи, 375,2 тыс — против.

Мнения опрошенных касательно запрета на законодательном уровне курения на рабочих местах, в местах общественного питания и в общественном транспорте таковы: 3,8 млн человек за, еще 873,1 тыс — против такого запрета.

Кроме того, 2,9 млн человек высказались за повышение налога на табачные изделия, 1,6 млн человек — против.

По итогам сентября текущего года цены на сигареты в годовой динамике выросли на 15,9% за год. Сильнее всего — на 21% — ощутили рост цен жители Алматинской области. Значительно выросли также цены в Мангистауской (20,7% за год) и Акмолинской (19,5%) областях. Наименьший годовой рост стоимости сигарет отмечен в Алматы — на 11,6%.