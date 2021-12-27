+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семь индустриальных проектов запустили в Алматы

27 Декабря 2021 15:44
Поделиться:
Семь индустриальных проектов запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В индустриальной зоне Алматы запустили 7 проектов. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал директор ТОО «Индустриальная зона - Алматы» Адиль Амралин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Торговые переговоры в Кабуле: какие товары будет поставлять Казахстан в Афганистан
Утвержден комплексный план развития Мангистауской области Как помогают развивать МСБ в столице Почему в Казахстане разные предельные значения ставки вознаграждения на микрокредиты

По его информации, общая стоимость семи запущенных проектов составила более 48 миллиардов тенге, создано 749 рабочих мест. В ближайшие дни будет запущен еще один на общую сумму 4,6 млрд тенге с созданием 65 рабочих мест.

Адиль Амралин рассказал о каждом из созданных производствах подробно. К примеру, одним из первых в феврале этого года открылся завод по производству медной и алюминиевой катанки стоимостью более 11,3 млрд тенге.

«На предприятии дополнительно создано 80 рабочих мест, а его производственные мощности составляют более 25 000 тонн продукции ежегодно. Стоит отметить, что Евразийский энергокомбинат включает в себя сразу несколько производств. На первом этапе в сентябре 2018 года инвестиционная компания запустила завод по производству кабельно-проводниковой продукции с мощностью производства более 100 000 км кабеля в год», - рассказал директор ИЗА в Алматы.

В честь Дня столицы в индустриальной зоне города Алматы состоялся запуск двух предприятий по производству автоклавного газобетона. В настоящее время оба предприятия снабжают крупных застройщиков социального и коммерческого жилья качественными строительными материалами.

К 30-летию Независимости в индустриальной зоне запустили самый крупный промышленный объект- завод по производству стальных сварных труб большого диаметра.

До конца года в индустриальной зоне Алматы планируется открытие завода по производству медицинских диагностических тест-систем. Компания планирует производить экспресс-тесты на инфекционные и онкологические заболевания, развить первое отечественное, серийное промышленное производство питательных сред.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Торговые переговоры в Кабуле: какие товары будет поставлять Казахстан в Афганистан
Утвержден комплексный план развития Мангистауской области
Как помогают развивать МСБ в столице
Почему в Казахстане разные предельные значения ставки вознаграждения на микрокредиты
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
2 Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
3 Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
4 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
5 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
6 До 32 градусов мороза ожидается на севере Казахстана
Читайте также
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Какие коллекционные монеты выйдут в ближайшие два года
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
До 32 градусов мороза ожидается на севере Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив