Семь индустриальных проектов запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В индустриальной зоне Алматы запустили 7 проектов. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал директор ТОО «Индустриальная зона - Алматы» Адиль Амралин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, общая стоимость семи запущенных проектов составила более 48 миллиардов тенге, создано 749 рабочих мест. В ближайшие дни будет запущен еще один на общую сумму 4,6 млрд тенге с созданием 65 рабочих мест.

Адиль Амралин рассказал о каждом из созданных производствах подробно. К примеру, одним из первых в феврале этого года открылся завод по производству медной и алюминиевой катанки стоимостью более 11,3 млрд тенге.

«На предприятии дополнительно создано 80 рабочих мест, а его производственные мощности составляют более 25 000 тонн продукции ежегодно. Стоит отметить, что Евразийский энергокомбинат включает в себя сразу несколько производств. На первом этапе в сентябре 2018 года инвестиционная компания запустила завод по производству кабельно-проводниковой продукции с мощностью производства более 100 000 км кабеля в год», - рассказал директор ИЗА в Алматы.

В честь Дня столицы в индустриальной зоне города Алматы состоялся запуск двух предприятий по производству автоклавного газобетона. В настоящее время оба предприятия снабжают крупных застройщиков социального и коммерческого жилья качественными строительными материалами.

К 30-летию Независимости в индустриальной зоне запустили самый крупный промышленный объект- завод по производству стальных сварных труб большого диаметра.

До конца года в индустриальной зоне Алматы планируется открытие завода по производству медицинских диагностических тест-систем. Компания планирует производить экспресс-тесты на инфекционные и онкологические заболевания, развить первое отечественное, серийное промышленное производство питательных сред.