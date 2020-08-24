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Семьи умерших от Covid-19 медиков получат по 10 млн тенге, не дожидаясь права наследования

24 Августа 2020 17:44
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Семьи умерших от Covid-19 медиков получат по 10 млн тенге, не дожидаясь права наследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семьи умерших от Covid-19 медиков получат по 10 миллионов тенге, не дожидаясь права наследования. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для того, чтобы максимально быстро обеспечить выплату компенсаций родственникам погибших медработников, было принято решение убрать норму (срок наследования до 6 месяцев) из приказа министра труда», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн брифинга в СЦК.

По его словам, это было согласованное действие с министром здравоохранения.

«Эти компенсации выплачиваются родственнику погибшего медработника, который эту заявку подал. Если же появятся другие родственники, претендующие на наследование, то эти разбирательства будут проходить в рамках законодательства Республики Казахстан», - заключил спикер.

Теперь, по его словам, родственники могут очень быстро получать эту компенсацию.



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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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