Семьи умерших от Covid-19 медиков получат по 10 млн тенге, не дожидаясь права наследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семьи умерших от Covid-19 медиков получат по 10 миллионов тенге, не дожидаясь права наследования. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы максимально быстро обеспечить выплату компенсаций родственникам погибших медработников, было принято решение убрать норму (срок наследования до 6 месяцев) из приказа министра труда», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн брифинга в СЦК.

По его словам, это было согласованное действие с министром здравоохранения.

«Эти компенсации выплачиваются родственнику погибшего медработника, который эту заявку подал. Если же появятся другие родственники, претендующие на наследование, то эти разбирательства будут проходить в рамках законодательства Республики Казахстан», - заключил спикер.

Теперь, по его словам, родственники могут очень быстро получать эту компенсацию.



