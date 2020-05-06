Семьи погибших при исполнении служебного долга коллег навестили павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре руководство департамента полиции навестило перед Днём Победы семьи полицейских, погибших при исполнении служебного долга, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня Великой Победы полицейские навестили семьи своих коллег, погибших в разное время при исполнении служебного долга. Это семьи Ербола Сембаева, Мейрама Даулетова, Ерлана Нуржанова, Ахметкалы Тезекбаева и Фарида Какабаева, имена которых живут в памяти тех, кто сегодня стоит на страже правопорядка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Заместитель начальника департамента полиции Жандос Орумбаев выразил слова благодарности родителям погибших полицейских за воспитание достойных сыновей, ценой собственной жизни обеспечивших безопасность граждан, а жёнам - за воспитание детей.

«Наш сын погиб в расцвете сил, желаний, возможностей; это страшная боль. Мы потеряли своего защитника, кормильца; мы потеряли покой, - сказала мама погибшего капитана Фарида Какабаева Ботагоз Абдрахмановна. - Казалось, что мы одиноки, но своей заботой и вниманием руководство департамента делает наши будни спокойнее и увереннее. Спасибо вам за то, что вы не забываете о нас, спасибо за то, что чтите память наших сыновей».

Полицейские поздравили всех членов этих семьи с наступающим праздником, вручили благодарственные письма, подарочные продуктовые наборы, пожелали всем здоровья, чтобы глаза впредь слезились у них только от счастья и радости. Родители и супруги погибших полицейских поблагодарили страже порядка за проявленную заботу и внимание, пожелав всем, кто сегодня находится на боевом посту, из любой командировки, с боевого задания всегда возвращаться живыми и невредимыми.

Фото ДП Павлодарской области.