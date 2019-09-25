Семьи погибших полицейских посетило руководство ДП Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Карагандинского областного департамента полиции, Кайркен Алиев побывал в Жанааркинском районе, а также в Жезказгане и Сатпаеве. Во время рабочей поездки полковник посетил семью погибших полицейских и детский дом в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника ДП Карагандинской области сперва посетил семью полицейского Бахыта Иманбекова, который погиб 19 декабря 1998 года при исполнении служебных обязанностей. Кайркен Алиев встретился с родителями героя-полицейского, и от имени ведомства подарил подарки семье погибшего. Также он посетил семью Алмата Бекжигитова, который был напарником Бахыта Иманбекова, и погиб в тот злополучный вечер.





«Мы никогда не забудем наших коллег. Наоборот, мы пропагандируем их подвиги, их героизм и сомоотверженность, ставим их в пример молодым полицейским», - сказал Кайркен Алиев в ходе встречи с близкими погибших сотрудников.

Стоит отметить, что сотрудники полиции Бакыт Иманбеков и Алмат Бекжигитов 19 декабря 1998 года на обслуживаемой ими участковой территории №1 при задержании разбойной группой в количестве 10 человек были тяжело травмированы и госпитализированы. К сожалению, оба героя-полицейских погибли. В прошлом году перед городским отделом полиции в Сатпаеве была открыта мемориальная доска в честь двух сотрудников полиции.

В ходе рабочего визита заместитель начальника Департамента полиции посетил детский дом имени Маруа Кулушевой, расположенный в городе Жезказган. Кайркен Алиев совместно с сотрудниками городского управления полиции вручил детям в подарок телевизор. Воспитанники детского дома в свою очередь показали свое мастерство и поделились своими спортивными достижениями.





Стоит отметить, что подобные мероприятия, проводимые департаментом полиции области, стали традиционными. На каждом празднике стражи порядка заботятся о детях, оставшихся без родительского тепла.











