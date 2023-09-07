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    00:01, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Семьи, где дети живут с отчимами, намерены взять на контроль в Казахстане

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    Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Возможности использования IT-технологий для защиты прав детей обсудили в Генпрокуратуре. В межведомственном совещании приняли участие руководители министерств и Уполномоченный по правам ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», на совещании были обсуждены причины детского травматизма, работа по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних.

    Также рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям.

    Теги:
    Общество Другие государственные органы Права человека Дети Генпрокуратура Главная
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