Семьи, где дети живут с отчимами, намерены взять на контроль в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Возможности использования IT-технологий для защиты прав детей обсудили в Генпрокуратуре. В межведомственном совещании приняли участие руководители министерств и Уполномоченный по правам ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», на совещании были обсуждены причины детского травматизма, работа по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних.

Также рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям.