Семь грузовиков сгорели в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Караганде в одном из боксов для грузовых авто произошел пожар, охвативший 2 тыс. кв. м, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня, 22 февраля, в 17:04 в Октябрьском районе Караганды произошел пожар. Загорелся одноэтажный бокс для грузовых автомашин вблизи шахты Байжанова. Горела кровля здания с последующим обрушением. Огонь охватил находящиеся внутри семь грузовых автомашин. Общая площадь пожара составила 2000 кв. м.
«В 19 часов 04 минуты огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Всего в тушении пожара было задействовано 65 человек личного состава и 17 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательныx работ ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавшиx нет. Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудование», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
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