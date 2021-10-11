Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Семь граждан стран СНГ не пустили в Казахстан на павлодарской границе

Автор:  
Антон Гагарин
11 Октября 2021, 17:31
Семь граждан стран СНГ не пустили в Казахстан на павлодарской границе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Иностранцев не пустили на территорию страны из-за отсутствия у них справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки запрещён въезд в страну семи гражданам СНГ, из них 2 гражданам Российской Федерации, 3 гражданам Узбекистана и 2 гражданам Республики Беларусь, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В ДСЭК рассказали, что за прошедшие сутки через границу прошли 548 человек: 322 пеших и 226 водителей фур.

«В карантинный стационар помещено 6 казахстанцев. Подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - отметили эпидемиологи.

С момента введения ограничений (с 19 сентября 2020 года) в Павлодарскую область прибыло 212 665 человек, проведено 43 056 ПЦР-обследований, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещён 4 901 гражданин Казахстана. Не допущен въезд в страну (без справок) 2 757 нерезидентов страны.

Мониторинг за перемещением людей ведётся на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы Казахстана в Павлодарской области.

СНГ   Павлодарская область   Здравоохранение   Пограничники   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной