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Семь граждан рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области

18 Ноября 2021 10:26
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Семь граждан рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области о фиктивных прививочных паспортах в поликлиники сообщили семь жителей. Эти граждане еще могут прийти в свои поликлиники и написать заявление, и у них появится возможность пройти реальную вакцинацию от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О фиктивных прививочных паспортах в поликлиники сообщили семь жителей области. Заявления поступили в Щербактинскую районную больницу, железнодорожную больницу, поликлинику № 4 Павлодара, «Данель» и Аксускую городскую больницу», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Среди обратившихся были те, кто побоялся за свое здоровье и решил получить прививки, ведь с покупным паспортом они не защищены от коронавирусой инфекции, отметили в облздраве.

«Некоторые попались на несоответствии даты вакцинации: формально человек получал прививку в поликлинике, а на самом деле в это время находился на рабочем месте. К слову, большая часть из обратившихся рассказали, что купили паспорт в других областях страны», - подчеркнули в управлении.

Жители Прииртышья с поддельным документом еще могут прийти в свои поликлиники и написать заявление. Так у них появится возможность пройти реальную вакцинацию от COVID-19, уточнили в ведомстве.

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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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