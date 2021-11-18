Семь граждан рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области о фиктивных прививочных паспортах в поликлиники сообщили семь жителей. Эти граждане еще могут прийти в свои поликлиники и написать заявление, и у них появится возможность пройти реальную вакцинацию от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«О фиктивных прививочных паспортах в поликлиники сообщили семь жителей области. Заявления поступили в Щербактинскую районную больницу, железнодорожную больницу, поликлинику № 4 Павлодара, «Данель» и Аксускую городскую больницу», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.
Среди обратившихся были те, кто побоялся за свое здоровье и решил получить прививки, ведь с покупным паспортом они не защищены от коронавирусой инфекции, отметили в облздраве.
«Некоторые попались на несоответствии даты вакцинации: формально человек получал прививку в поликлинике, а на самом деле в это время находился на рабочем месте. К слову, большая часть из обратившихся рассказали, что купили паспорт в других областях страны», - подчеркнули в управлении.
Жители Прииртышья с поддельным документом еще могут прийти в свои поликлиники и написать заявление. Так у них появится возможность пройти реальную вакцинацию от COVID-19, уточнили в ведомстве.
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