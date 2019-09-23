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Семь фронт-офисов открыла павлодарская полиция для диалога с обществом
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Каждый день должностные лица от полиции ведут приём населения в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Более 1400 общественных помощников полиции осуществляют охрану общественного порядка с нарядами патрульной полиции и в участковых пунктах полиции», - заявил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области полковник Жаскайрат Каиров на семинаре-тренинге «Взаимодействие государства и гражданского общества», организованном Министерством внутренних дел Казахстана и общественным фондом «Eurasian Expert Council» в департаменте полиции.
Департамент подписал меморандум с павлодарским волонтёрским центром по вопросам взаимодействия. Выполняя его, удаётся реализовывать общественно полезные проекты, добавил Ж. Каиров.
«В целях открытого диалога с гражданским обществом департаментом полиции области открыты семь фронт-офисов для населения, где ежедневно первые руководители и их заместители ведут приём граждан по всем вопросам», - подчеркнул он.
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