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Семье жамбылского полицейского Рахата Сланбекова вручили ключи от квартиры

17 Января 2022 06:30
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Семье жамбылского полицейского Рахата Сланбекова вручили ключи от квартиры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Семье погибшего в массовых беспорядках жамбылского полицейского Рахата Сланбекова вручили ключи от квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в ходе трагических январских событий при исполнении служебного долга героически погиб участковый инспектор 1-го отдела управления полиции города Тараза капитан полиции Рахат Сланбеков.

У Рахата Сланбекова остались супруга и пятеро детей.

В соответствии с поручением Главы государства аким области Бердибек Сапарбаев вручил орден «Айбын» II степени матери героя. Также его семье были вручены ключи от 3-комнатной квартиры.

В мероприятии, прошедшем в воинской части 5513 Национальной гвардии РК, приняли участие близкие, родные и коллеги Рахата Сланбекова. Память героя почтили минутой молчания.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Глава государства посмертно наградил героев, погибших во время массовых беспорядков, - сказал аким области. - По поручению Президента страны будет оказана всесторонняя помощь их семьям. Наш долг и святая обязанность – вечно помнить о славных подвигах земляков и склонять головы перед их героическим прошлым. Рахат Сланбеков, не задумываясь, пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить людей. Выражаю соболезнование всем близким погибшего. Желаю его детям благополучия и долгих лет жизни».

Глава региона заверил, что семье погибшего полицейского будет оказана всяческая поддержка.

Мама Рахата Улбосын Жапарова высказала надежду на то, что такие события больше не повторятся в стране.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении полицейских и военных, погибших во время январских событий.

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#Жамбылская область   #Соотечественники   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Галина Скрипник

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